Юморист выразил то, что он чувствует во время болезни, с помощью видеозаписи

Несколько дней назад появилась новость о том, что Сергей Светлаков заразился COVID-19. Из-за ухудшения состояния юмористу пришлось лечь в больницу. О том, как он чувствует себя сейчас, звезда сериала "Наша Russia" рассказал на своей инстаграм-странице.

Светлаков опубликовал видео, снятое в пещере. На фоне слышен неприятный шум, заполоняющий собой все пространство.

"Во время COVID в голове", – написал под роликом Сергей.

Возможно, таким образом звезда КВН хотел намекнуть на шум в ушах или сильные головные боли, появившиеся после заражения коронавирусом.

Пользователи Сети поддержали юмориста и пожелали ему как можно скорее встать на ноги.

"Здоровья Вам! Поправляйтесь!", "Крепкого Вам здоровья, берегите себя", "Держу кулаки за тебя!", "Все будет хорошо", – прокомментировали неравнодушные подписчики.

Некоторые отметили, что данное видео очень хорошо описывает их состояние при COVID-19. И до того, как Светлаков опубликовал ролик, они не могли объяснить, что именно происходило в голове.

Ранее стало известно о том, что Михаил Боярский прошелся по российским юмористам. В их числе оказался и Сергей Светлаков.