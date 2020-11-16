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Позавчера в Москве простились с ведущим НТВ Александром Колтовым, который погиб в авиакатастрофе 7 ноября. Вместе с ним разбилась и его знакомая Наталья Климова. Поклонники до сих пор гадают, что связывало журналиста с супругой финансиста. Детали их отношений раскрыла экстрасенс Мариам Циминтия.
По ее словам, и в семье Колтового, и в семье Климовой был небольшой разлад, на фоне чего Александр и Наталья стали испытывать симпатию друг к другу. Общаться они начали недавно – медиум уверяет, что отношения ведущего с подругой в роман перерасти не успели. Циминтия считает, что журналист ухаживал за Климовой, и в итоге она согласилась полетать на его самолете:
"Она не знала, куда они летят – он хотел сделать ей сюрприз: поужинать с ней где-то за городом".
При этом экстрасенс сомневается, что причиной трагедии стал несчастный случай: по ее словам, воздушное судно было полностью исправным. Об этом она заявила в беседе с "Пятым каналом".
Александр Колтовой разбился при крушении самолета в Подмосковье. По предварительным данным, судно рухнуло из-за технических неполадок.
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