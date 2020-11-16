Из-за ошибки с препаратами для юмориста медики могут угодить в тюрьму

Накануне Дмитрий Хрусталев вышел на связь после тревожных слухов о его состоянии. Артист поведал, что попал в больницу из-за сильного переутомления и лекарственной несовместимости. Однако врач Алексей Ковальков в диагнозе ведущего усомнился. По мнению специалиста, знаменитость или скрывает истинную проблему, или таким образом занимается пиаром.

Ковальков заявил: вряд ли проблемы со здоровьем Хрусталева были вызваны диетой, ведь чаще всего звезды худеют в специальных клиниках, под присмотром профессионалов. Слова о переутомлении врачу тоже не показались убедительными, так как сейчас из-за ситуации с коронавирусом у артистов стало намного меньше работы.

"Лекарственная несовместимость возможна, но это уголовная ошибка врача",

– прокомментировал Ковальков диагноз, который предварительно поставили Хрусталеву. Он добавил, что специалисту, который назначил такие препараты, грозит до четырех лет тюрьмы, поэтому "никакой врач на это не пойдет".

"Скорее всего, диагноз не такой", – поделился своим мнением Ковалев. По его словам, произойти с ведущим "Вечернего Урганта" могло что угодно – "от микроинсульта до обморожения", передает "Комсомольская правда".

На подозрения в спекуляции о диагнозе артиста ответила его менеджер Анна Тригуб. Она отметила, что вердикт врачей близких ведущего тоже не устроил, поэтому сейчас Дмитрий будет проходить дополнительное обследование. А вот к комментариям Ковалева в беседе с "Газетой.Ru" представитель звезды не стала относиться серьезно.

Напомним, что вчера Дмитрий Хрусталев поделился всеми подробностями произошедшего.