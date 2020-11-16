Актер в пьяном состоянии устроил конфликт с наследником

В сентябре общественность шокировала новость о том, что дочь Владимира Конкина утонула в одном из столичных бассейнов. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" тяжело переживал потерю дочери. Актер заявлял, что у них с наследницей были замечательные отношения. Однако выяснилось, что в семье Конкиных не все было так гладко.

Бывший возлюбленный Софии, Владислав Николаев, раскрыл новые шокирующие подробности. Мужчина рассказал, что между Владимиром Алексеевичем и его дочерью часто возникали ссоры.

"Что меня больше всего удивляло, так это любовь Софии к папе, несмотря ни на что", – отметил Владислав.

София всегда находила оправдания отцу, какой бы поступок он не совершал. Однажды, в августе 2008 года, произошел ужасный инцидент. Девушка возвращалась домой вместе с братом Ярославом. Они хотели войти в квартиру, но Конкин их не пускал. По словам Николаева, артист был пьян.

Ярослав вышел из себя из-за такого поведения отца. Он решил залезть в квартиру через балкон.

"И вот тут дикость полная произошла. Владимир Конкин увидел сына в окне и начал в него стрелять из травматического пистолета", – заявил возлюбленный покойной.

Сын Владимира Алексеевича сорвался и упал с третьего этажа. Он получил шесть пулевых ранений, а также травмы от падения. Некоторое время наследник артиста провел на больничной койке, передает "Комсомольская Правда".

После случившегося все, в том числе София, начали защищать отца. Таким образом Конкину удалось избежать уголовного наказания.

Ранее стало известно о том, что Конкина оправдали за отказ оформить опеку над внучкой Алисой – дочерью покойной Софии.