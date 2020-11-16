Наследник великого режиссера высказался о суде с киевской пианисткой

В борьбе за наследство Армена Джигарханяна его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская участвовать не будет – на него у пианистки нет никаких прав. Артистке может достаться что-то лишь в том случае, если режиссер включил ее в завещание. Тем не менее, у блондинки осталась квартира, купленная на деньги экс-возлюбленного, и говорят, недвижимость можно отсудить. Будут ли делать это близкие народного артиста, рассказал пасынок Степан Джигарханян.

Сын великого режиссера отметил, что не будет начинать разбирательства с Цымбалюк-Романовской из-за имущества – ему это не нужно. Кроме того, по мнению Джигарханяна, киевская пианистка, наоборот, была бы рада суду. Наследник же режиссера, не скрывая своего отношения к артистке, добавил: он не хочет иметь ничего общего с бывшей женой отца.

"Она будет очень разочарована. Потому что все, что ей нужно, — это оставаться на плаву в свете софитов",

– пояснил Степан Джигарханян в беседе с РИА ФАН.

Напомним, недавно стало известно, что незадолго до смерти режиссер в четвертый раз женился на Татьяне Власовой. Таким образом, все имущество Армена Джигарханяна достанется супруге и сыну Степану – других детей у артиста нет.

Похороны знаменитого актера состоятся завтра, 17 ноября, однако наследник может и не успеть попрощаться с отцом из-за нерегулярных рейсов на фоне коронавируса. А вот Цымбалюк-Романовская на церемонию идти отказалась.