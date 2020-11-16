"Я богатый человек": Лещенко вышел из себя из-за новости о его бедственном положении

"Я богатый человек": Лещенко вышел из себя из-за новости о его бедственном положении
Лев Лещенко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артиста возмущает то, что его считают "нуждающимся"

Некоторое время назад по Сети распространилась информация о том, что Лев Лещенко оказался в бедственном положении из-за пандемии COVID-19. Слухи дошли до самого артиста, чем вызвали его недовольство. Певец сообщил, что все сказанное в его адрес не соответствует действительности.

Лещенко заявил, что СМИ распространили ложную информацию, неправильно поняв смысл его слов.

"Это какая-то глупость! Я богатый человек! Я говорил, что [обычные] артисты бедствуют, а не мы [звезды]. Мы всячески стараемся им помогать", – сообщил Лев Валерьянович.

Лещенко акцентировал внимание на том, что он работает вне бюджетной сферы и не получает никакой помощи от государства. Однако певец умудряется финансово обеспечивать двадцать других артистов.

Кроме того, исполнитель хита "Ни минуты покоя" около пяти лет отсылает деньги своего однокурснику, а также помогает детскому дому, передает ФАН. 

"Если бы не мои друзья, которые действительно что-то там делают для меня… Нет, я бы выкрутился, конечно, без вопросов. Но это очень большая нагрузка!" – признался Лещенко.

Певец отметил, что пока он ни в чем не нуждается, так как у него есть "подушка безопасности". По мнению артиста, в данной ситуации не справляются лишь те, чье имя еще не стало популярным.

Ранее появилась информация о том, что Лев Лещенко обратился к друзьям за финансовой помощью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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