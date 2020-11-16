Певец отказался признавать ребенка

Пока поклонники обсуждали отношения Прохора Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской и Татьяной Дэвис, артист все это время тайно встречался с девушкой из города Иваново, которая работала продавцом. Певец содержал Викторию Тимофееву, однако бросил, как только узнал о беременности любовницы. Такое заявление сделала экс-избранница знаменитости.

Тимофеева и Шаляпин познакомились шесть лет назад на концерте певца. Артист не афишировал роман с девушкой, параллельно встречаясь со знаменитостями. "Говорил, что все эти отношения с богатыми женщинами только ради денег", – поделилась Виктория. Она добавила, что верила словам Прохора, хотя ситуация ее и не устраивала.

Выпускник "Фабрики звезд" перевез избранницу в Москву и помогал финансово, пока она ему не сообщила о беременности. По словам Тимофеевой, Шаляпин сначала был рад ребенку, а потом все резко изменилось.

"Он выгнал меня из квартиры и сказал: "До свидания. Это не мой ребенок",

– рассказала Виктория в эфире программы "На самом деле". Сам Прохор подтвердил, что близость с девушкой у него действительно была, но давно. Что же касается отношений, то тут Тимофеева, по его словам, преувеличивает.

Ранее Шаляпин признался в чувствах дорогой ему женщине.