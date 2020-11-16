Место захоронения певицы сильно изменилось

С трагической смерти Жанны Фриске прошло уже более пяти лет, но несмотря на это поклонники по-прежнему не забывают артистку. Могила звезды на Николо-Архангельском кладбище усыпана цветами и украшениями, однако на этот раз ее вид шокировал пришедших почтить память певицы.

Около памятника журналисты заметили множество букетов – в основном красных роз. Помимо этого, кто-то украсил скульптуру пластиковой гирляндой, а на фотографию Фриске повесил мишуру. Также на месте захоронения экс-солистки "Блестящих" были разбросаны новогодние открытки.

"Жутко от всех этих новогодних штук на могиле. Жанна, конечно, "Блестящая", но не надо же это так буквально обыгрывать",

– поделились своими впечатлениями от увиденного посетители кладбища. По их словам, из-за всех этих украшений место упокоения Фриске стало напоминать витрину магазина: "Неоновой подсветки не хватает только".

Поклонники понадеялись, что близкие звезды вскоре заметят перемены и уберут мишуру и гирлянды. Сотрудники кладбища отметили, что могилу певицы так украшают каждый год, но кто это делает, неизвестно. Фото оказались в распоряжении "Экспресс газеты".

Жанна Фриске скончалась от онкологии спустя два года после рождения сына Платона. Воспитанием мальчика занимается отец Дмитрий Шепелев.

При этом семья певицы заявила, что возлюбленный жестоко издевался над звездой, в том числе и незадолго до смерти.