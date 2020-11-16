Успенская покинула Россию после скандала с Валерией

Успенская покинула Россию после скандала с Валерией
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Об этом певица сообщила в личном микроблоге

На своей инстаграм-странице Любовь Успенская рассказала подписчикам о своей дружбе с женой хоккеиста Александра Овечкина Анастасией Шубской. Сегодня модели исполнилось 27 лет. В связи с этим артистка приняла решение поехать в США и лично поздравить подругу с днем рождения.

Успенская отметила, что очень тепло относится к Анастасии.

"Люблю эту девочку, и скоро приеду поздравить ее лично!" – написала она.

Любовь сообщила, что появлялась на многих мероприятиях, организованных Шубской. Певица даже выступала на свадьбе модели и хоккеиста.

По словам Успенской, пара Овечкина и Шубской является одной из самых крепких и гармоничных в стране.

"Верю, что моя музыка приносит удачу, и в том числе этой паре", – отметила артистка.

Текст публикации Любовь Успенская сопроводила личным снимком. На фотографии королева шансона сидит в кресле, задумчиво глядя куда-то в сторону.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что певица похорошела.

"Как Вам идут длинные волосы, супер", – прокомментировал один из поклонников.

Ранее стало известно о том, что Любовь Успенская жестко прошлась по Валерии. Скандальную запись с оскорблениями в адрес коллеги по цеху опубликовала ее дочь Татьяна Плаксина. Иосиф Пригожин заступился за супругу, поставив Успенскую на место. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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