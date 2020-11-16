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В Сети появилось домашнее фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Внешний вид Примадонны удивил Инстаграм-пользователей. Некоторым и вовсе показалось, что народная артистка оказалась в инвалидном кресле.
Снимок был сделан в саду во время беседы певицы с гостями. Они сидели в креслах друг напротив друга, а Галкин стоял позади супруги, положив ей руки на плечи. Именно из-за ракурса поклонникам показалось, что юморист ухаживает за женой, которая сидит в инвалидной коляске.
Пугачева была одета по-домашнему: вероятно, встреча и проходила в подмосковном замке знаменитости. Певица вышла на улицу с наброшенным на плечи палантином. Поклонники отметили, что при этом у артистки серьезно поредели волосы. Фото было опубликовано на фан-странице Елизаветы Галкиной в "Инстаграм".
"Неудачное фото. Как будто в инвалидной коляске", "Неужели сидит, а не стоит на полусогнутых и мочалки на голове нет, а Галкин как примерный внучок сзади стоит", "Ужас",
– написали в соцсетях. Некоторые отметили: эстрадная певица стала выглядеть старше. В Сети также предположили, что кадр был сделан какое-то время назад. Впрочем, не все согласились с негативными комментариями:
"Две звезды", "Красавица Алла Борисовна", "Галкин Максим супер. Достоин высокого уважения", "Все очень естественно. Приятно смотреть"
Пугачева и Галкин вместе уже 19 лет. Недавно юморист поделился радостным событием в соцсетях.
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