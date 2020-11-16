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Пандемия COVID-19 ударила по карману многих россиян. Исключением не стали и представители отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на популярное мнение о том, что артисты попросту "бесятся с жиру", некоторые действительно оказываются в бедственном положении. Елена Воробей рассказала, с какими сложными обстоятельствами столкнулись российские звезды.
По словам Воробей, многие ошибочно полагают, что артисты являются "небожителями".
"Мы оказались в очень непростой ситуации. Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста", - заявила она.
Елена отметила, что разрешение работать на четверть зала не покрывает всех расходов и не приносит никакой прибыли, передает телеканал "Звезда".
Юмористка обратилась к властям с просьбой помочь российским артистам.
"Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", – призвала пародистка.
Также она высказалась об участии в новогодних передачах. Елена заявила, что за это звезды не получают ни гроша. Однако Воробей не собирается отказываться от "голубого огонька", так как хочет порадовать зрителей.
Кстати, недавно Евгений Петросян в обнимку с Еленой Воробей заинтриговал поклонников новостью об их союзе.
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