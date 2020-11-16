Популярной певице посоветовали поработать над фигурой

Анна Семенович решила порадовать поклонников кадрами с новой съемки. Артистка опубликовала видео с фотосессии, для которой она позировала в откровенном наряде, однако нарвалась на жесткую критику.

Певица предстала перед объективом камеры в черном мини-платье с глубоким декольте. Звезда присела на подоконник, слегка наклонив корпус вперед, ноги же она вытянула в сторону.

В комментариях тут же принялись насмехаться над экс-солисткой "Блестящих". Семенович раскритиковали за выражение лица и образ, который по мнению некоторых подписчиков ей уже пора сменить. Кроме того, в "Инстаграм" певицу призвали поработать над фигурой якобы из-за лишнего веса:

"Рот зачем так открывать", "Анна, худейте!!! Фотошоп не решит проблемы!", "Перебор", "Подоконник сейчас треснет", "Какая ты певица.. Посмешище народное".

Однако критиковать артистку стали не все. Помимо негативных комментариев Анна также получила массу комплиментов:

"Очень красивая женщина", "Звездочка наша", "Огонь конечно", "Какие ножки! Просто отпад!"

Анна Семенович старается держать себя в форме и время от времени садится на диету. Так, летом звезда рассказывала, чем заменяет сладости в своем рационе.

А недавно артистка устроилась на неожиданную подработку.