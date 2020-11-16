Бросил актерство ради семьи: как сложилась жизнь сына Вельяминова из "Тени исчезают в полночь"

Бросил актерство ради семьи: как сложилась жизнь сына Вельяминова из "Тени исчезают в полночь"
Петр Вельяминов. Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень" (1971, 1973)
Наследник артиста прошел через много трудностей

Сергей, сын актера Петра Вельяминова, появился на свет в 1964 году. В то время артист состоял в браке с Галиной Гришиной. Пара познакомилась в театре Дзержинска. Спустя некоторое время после рождения сына супруга подарила Петру Сергеевичу дочь Ирину.

Однако брак распался. Следующей избранницей звезды фильма "Тени исчезают в полночь" стала актриса Галина Добровольская. Они узаконили отношения и вскоре приняли решение переехать в Москву. Петр Вельяминов забрал сына с собой, а Ирина осталась с матерью.

Отношения Сергея и новой жены отца складывались хорошо. У Галины тоже был ребенок от предыдущего брака – дочь Оля. Дети быстро нашли общий язык.

Но в итоге союз Петра Вельяминова и Добровольской развалился. Артист сразу же рассказал об этом сыну. Сергей тяжело переживал данную новость, так как очень привык к Галине и Оле.

Новой избранницей Петра Сергеевича стала Елена Маневич. Художница всем сердцем полюбила Сергея, приняв его за родного сына. Пока Вельяминов-старший ездил в командировки, женщина воспитывала мальчика. Со временем он даже начал называть Елену матерью, передает "7 дней".

Повзрослев, Сергей решил пойти по стопам отца. Петр Сергеевич не одобрил выбор сына и предупредил, что не будет ему помогать.

Первая попытка поступить в театральный институт окончилась для Вельяминова-младшего провалом. Но наследник артиста и не подумал сдаваться. Он нашел работу и параллельно готовился к повторному поступлению. Спустя два года Сергей стал студентом Школы-студии МХАТ.

В 1991 году Сергей получил диплом. Однако тогда в стране царил кризис, и актер принял непростое решение – отказаться от профессии ради семьи. К тому времени у сына Петра Вельяминова появилась жена.

Мужчина нашел более стабильную работу, позже стал заниматься бизнесом. На данный момент он живет в Москве и ведет непубличный образ жизни. Сергей часто вспоминает о покойном отце и признается, что сильно скучает по нему. Младшего сына он решил назвать в честь родителя. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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