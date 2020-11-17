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Вчера поздним вечером Аскольда Запашного экстренно госпитализировали в Москве.
Дрессировщик попал в больницу с болями в груди и низкой температурой, пишет канал "360".
Брат артиста цирка Эдгард рассказал о его состоянии. Сейчас Аскольд находится в состоянии, его жизни ничего не угрожает, сообщил дрессировщик "Пятому каналу".
"Рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, он разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел", – сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка.
Ранее Дмитрий Хрусталев вышел на связь после экстренной госпитализации и рассказал о ее возможных причинах.
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