Рядом пять врачей: Запашного экстренно госпитализировали

Дрессировщик находится в сознании

Вчера поздним вечером Аскольда Запашного экстренно госпитализировали в Москве.

Дрессировщик попал в больницу с болями в груди и низкой температурой, пишет канал "360".

Брат артиста цирка Эдгард рассказал о его состоянии. Сейчас Аскольд находится в состоянии, его жизни ничего не угрожает, сообщил дрессировщик "Пятому каналу"

"Рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, он разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел", – сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка. 

Ранее Дмитрий Хрусталев вышел на связь после экстренной госпитализации и рассказал о ее возможных причинах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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