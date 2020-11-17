Трещина в грудной клетке: Бузова скорчилась от боли на льду - видео

Трещина в грудной клетке: Бузова скорчилась от боли на льду - видео
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка чуть не потеряла сознание из-за травмы

Ольга Бузова продолжает прикладывать огромные усилия, чтобы радовать своих поклонников выступлениями на шоу "Ледниковый период". Дошло до того, что несмотря на выбитое ребро, поющая ведущая не прекратила тренировки. Перенапряжение привело к тому, что накануне она рухнула на лед и долгое время не могла встать из-за боли.

Девушка много раз говорила, что она не спортсменка, поэтому такая физическая нагрузка дается ей нелегко. Однако упорства звезде не заниматься, поэтому о перерыве в тренировках она и не задумывается. Журналисты выяснили, что проблемы с ребром у Ольги были достаточно давно.

Трещина в грудной клетке появилась из-за перегрузок. Артистка старается разнообразить программу сложными трюками, к которым тело еще не готово.


Издание "Super" разместило видеоролик, на котором Ольга падает с ног на льду и жалуется на сильную боль в ребре. Девушка еле сдерживает слезы и тяжело дышит из-за стресса и физических страданий. Об отмене грядущего выступления не сообщалось.

Участие в шоу "Ледниковый период" дается певице нелегко. Недавно строгие судьи довели Бузову до истерики.

Ольга ФЕДОРОВА

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