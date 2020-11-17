Бывшая жена актера обратилась к своим подписчикам

Сегодня состоятся похороны Армена Джигарханяна, которого не стало 14 ноября. И несмотря на то что его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась на них присутствовать, она не могла не высказаться перед тем, как актера отправят в последний путь.

В своих "Инстаграм-историях" пианистка опубликовала несколько видео, в которых обратилась к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку в столь непростой для нее период.

"Наша с вами потеря действительно очень велика. Ее нельзя недооценивать. И поскольку и для меня, и для вас всех, и для истории Армен Борисович останется в памяти как великий актер, один из самых выдающихся своего времени",

– поделилась Цымбалюк-Романовская, отметив, что очень ценит заинтересованность подписчиков, пообещав делиться фотографиями, воспоминаниями об актере, его творчестве.

Ранее Никас Сафронов отчитал Виталину за отказ прийти на похороны. Художник признался, что не понимает поведение пианистки.

К слову, на наследство Армена Борисовича Цымбалюк-Романовская претендовать не может. Об этом журналистам рассказал сын покойного актера, добавив, что судиться с Виталиной он не намерен, поскольку не хочет иметь ничего общего с бывшей женой Джигарханяна.