Директор телепередачи прояснил ситуацию

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк серьезно волнует многомиллионную армию фанатов. В звездной тусовке говорят, что звезда пошла на поправку и уже выходит прогулять на улицу. На этом фоне в прессе постоянно появляются ободряющие народ публикации о том, что их любимца вот-вот появится на экранах. Слухи о скором выступлении в шоу Андрея Малахова прокомментировал директор проекта Алексей Миндель.

По словам ключевого человека на передаче, его в курс дела о готовящейся программе не поставили. Миндель сказал, что ничего не знает о переговорах с Заворотнюк. Таким образом, в комментарии РИА "Новости" директор шоу развеял слухи о грядущем выпуске.

Однако не стоит забывать о формате проекта – весьма вероятно, что организаторы до последнего будут держать в тайне долгожданный выпуск с Заворотнюк, чтобы подогреть интерес публики и получить самые высокие рейтинги.

О том, что Анастасии значительно лучше ранее рассказала светская львица Анна Калашникова. Со слов певицы, Настя чувствует себя бодро и строит планы по возвращению на телеэкраны.