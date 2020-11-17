У Джигарханяна перед смертью начали отмирать ткани: страшные подробности ухода актера

У Джигарханяна перед смертью начали отмирать ткани: страшные подробности ухода актера
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственники предчувствовали скорую кончину знаменитости

Смерть великого режиссера Армена Джигарханяна продолжают обсуждать в прессе и звездной тусовке. Несмотря на то, что прославленный артист ушел в весьма преклонном возрасте, его кончина стала настоящим горем для миллионов фанатов. Сегодня пасынок Армена Борисовича рассказал, как артист провел последние дни своей жизни.

Перед смертью артиста поддерживала его бывшая супруга Татьяна Власова. Вместе они провели многие десятилетия. Потом Джигарханян завел интрижку с пианисткой с Украины Витальной Цымбалюк-Романовской, с которой впоследствии со скандалом развелся.

Пасынок знаменитости живет в США и всеми силами пытается попасть в Россию, но мешает пандемия. В интервью изданию "СтарХит" Степан рассказал, что смерть режиссера не стала большой неожиданностью для близких.

Армену Борисовичу стало хуже после дня рождения, который он отметил 3 октября. Обострение диабета нанесло удар по почкам и последние дни артист существовал на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Кроме того, у Армена Борисовича начался некроз тканей. Артист не мог гулять и из-за этого на теле знаменитости появились пролежни.

Степан, который является единственным наследником звезды, рассказал, что незадолго до кончины мэтра успел пообщаться с ним по телефону.

Ранее пасынок великого режиссера высказался о суде с киевской пианисткой. Степан подчеркнул, что Виталине может достаться что-то лишь в том случае, если режиссер включил ее в завещание.

Ольга ФЕДОРОВА

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