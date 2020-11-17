Людмила Поргина не сможет попасть на похороны из-за болезни

В ближайшие часы начнется прощание с Армяном Джигарханяном, жизнь которого оборвалась 14 ноября. Вдова Караченцова, которая считала актера близким другом, не сможет присутствовать на похоронах, потому что заболела вслед за внуком.

Людмила Поргина рассказала журналистам, что изначально собиралась поехать на прощание в театр, а после на кладбище, однако проснулась с высокой температурой. Точного диагноза актриса пока не знает, но не исключает, что могла заразиться коронавирусом после внука. Поэтому в целях безопасности вдова Караченцова отказалась от поездки на похороны.

Звезда отечественного кино переживает, что не сможет проводить своего друга в последний путь.

"Когда мне позвонили и рассказали о Джигарханяне, я так плакала. Он был замечательным человеком, солнечным, понимаете? Это очень грустно", – сожалеет Поргина.

Также Людмила Андреевна призналась, что считает, что брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской сильно ударил по здоровью актера, пишет "WomanHit". По ее словам, пианистка забрала у Джигарханяна несколько лет жизни.

К слову, не только вдова Караченцова не сможет присутствовать на похоронах артиста. Сын Армена Борисовича также пропустит прощальную церемонию из-за коронавируса.