Режиссера провожают в последний путь в Московском драматическом театре

Выдающегося артиста Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Сегодня в столице проводится траурное мероприятие.

12:12 Начало официальной церемонии прощания. В холле театра установили портрет знаменитого режиссера в окружении венков от друзей и коллег, в частности, от театра Олега Табакова, театра Маяковского, "Ленкома" и многих других, передает РИА "Новости". Представитель армянской апостольской церкви зачитывает соболезнования.

12:04 Проводить великого режиссера пришел мэр столицы Сергей Собянин. Свои глубокие соболезнования градоначальник передал родным и близким Армена Борисовича.

11:55 Гостей, решивших проститься с мэтром, пока нет в зале. Открытый гроб с телом Джигарханяна стоит на сцене театра. Рядом с ним – самые близкие прославленного режиссера. Вся сцена усыпана цветами.

11:45 Появились первые кадры из зала прощания. Видео опубликовало РИА "Новости".

11:30 Прощание проходит с соблюдением коронавирусных требований. Работники театра замеряют температуру всем прибывшим на скорбное мероприятие, передает "Московский комсомолец".

В пресс-службе Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна ранее сообщили, что прощание пройдет в стенах культурного учреждения с 12:00 до 14:00 17 ноября.

Проститься с прославленным артистом разрешили всем желающим. При этом посетители должны соблюдать все меры предосторожности, продиктованные эпидемиологической обстановкой.

Скандальная экс-супруга покойного актера Виталина Цымбалюк-Романовская не будет присутствовать на похоронах бывшего мужа. На своей странице в "Инстаграм" пианистка оставила фотографию мэтра в черно-белых тонах.

Проститься с любимым родителем не сможет и Степан Джигарханян. Пасынок не успел вылететь из США, где сейчас проживает. Он поделился последним фото с отцом на своей странице в соцсети.





Армен Борисович обретет покой на Ваганьковском кладбище. Режиссера захоронят рядом с могилой его дочери.

Смерть настигла мэтра в конце прошлой недели. Однако для родственников Джигарханяна его уход не стал неожиданностью.

Состояние артиста резко ухудшилось после его дня рождения, который близкие справили 3 октября, рассказывал единственный наследник знаменитости Степан Джигарханян.



Из-за обострения диабета начался отек почек, который и стал причиной смерти звезды советского и российского кинематографа. Артист покинул этот мир на 86 году жизни.

