В Кремле отказались поддерживать российских артистов

В Кремле отказались поддерживать российских артистов
Фото: pixabay.com
В правительстве отметили, что у представителей творческих профессий по-прежнему есть возможность заработать

Представители российского шоу-бизнеса стали все чаще жаловаться на отсутствие поддержки со стороны властей. Артисты жалуются на то, что из-за отсутствия съемок, концертов и гастролей они фактически остались без заработка. Российские власти отреагировали на просьбы о помощи и заявили, что на данный момент не рассматривают меры поддержки артистов.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у деятелей культуры есть возможность заработать: телевидение продолжает работать, киносъемки не запрещены, пишет РИА "Новости".

"Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть", – подчеркнули в Кремле. 

Ранее Лев Лещенко рассказал о том, что попал в трудное материальное положение из-за пандемии. Из-за отсутствия концертов народному артисту пришлось просить денег у друзей. 

На бедственное финансовое положение жаловался и Олег Газманов, который рассказал, что ему сложно содержать свой музыкальный коллектив. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Ттт
Ответить
Пусть продадут часть имущества и будет им счастье и еда
1
новости партнеров

Кто возместит убытки "Газпрома" при остановке "Северного потока-2" - мнение эксперта

Для отечественного монополиста "закрытие" проекта не станет катастрофой

В России допустили отказ от пенсий ради "социального эксперимента"

Эксперт заявил, что реальный рост индексаций в стране отсутствует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1153 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей