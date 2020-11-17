В правительстве отметили, что у представителей творческих профессий по-прежнему есть возможность заработать

Представители российского шоу-бизнеса стали все чаще жаловаться на отсутствие поддержки со стороны властей. Артисты жалуются на то, что из-за отсутствия съемок, концертов и гастролей они фактически остались без заработка. Российские власти отреагировали на просьбы о помощи и заявили, что на данный момент не рассматривают меры поддержки артистов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у деятелей культуры есть возможность заработать: телевидение продолжает работать, киносъемки не запрещены, пишет РИА "Новости".

"Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть", – подчеркнули в Кремле.

Ранее Лев Лещенко рассказал о том, что попал в трудное материальное положение из-за пандемии. Из-за отсутствия концертов народному артисту пришлось просить денег у друзей.

На бедственное финансовое положение жаловался и Олег Газманов, который рассказал, что ему сложно содержать свой музыкальный коллектив.