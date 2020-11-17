Нечем кормить семью: поклонницы умоляют спасти звезду 90-х Влада Сташевского от нищеты - СМИ

Нечем кормить семью: поклонницы умоляют спасти звезду 90-х Влада Сташевского от нищеты - СМИ
Влад Сташевский. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Внешний вид артиста вызывает много вопросов

В 90-е имя Влада Сташевского было у всех на устах, а его песни "Любовь здесь больше не живет", "Я не буду тебя больше ждать" знал каждый. Однако сейчас жизнь певца, который когда-то мог позволить себе все, вовсе не такая яркая. Поклонницы артиста бьют тревогу и едва его узнают. 

В социальных сетях одна из фанаток распространила тревожное сообщение: Влад Сташевский живет в полной нищете. В фан-аккаунте звезды 90-х под одной из публикаций появился комментарий, в котором девушка поделилась своими впечатлениями от случайной встречи с певцом, пишет "Popcake".

По словам поклонницы, денег у Сташевского нет, бизнес прогорел.  

"Я видела недавно его у подъезда, ужас, до слёз, как он осунулся, постарел, ему, наверное, нечем кормить семью, не на стройку же ему идти работать", – посетовала взволнованная фанатка.

Слова об отсутствии денег подтверждает и то, что не так давно супруга Сташевского запросила у журналистов 300 тысяч рублей за интервью мужа, передает "РИА ФАН". Это очень удивило издание, поскольку такие артисты, как Лев Лещенко или Филипп Киркоров, не берут гонорары. 

К слову, не так давно стало известно, что певец начал заниматься утилизацией жидких химических отходов. При этом Сташевский не забывает о сцене: иногда певец выступает на корпоративах и дает концерты. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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