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Множество коллег и друзей сегодня пришли проститься с великим Арменом Джигарханяном. Траурная церемония проходит в родном театре артиста.
На печальном мероприятии заметили и отца Филиппа Киркорова – Бедроса. Артист, который недавно побывал в реанимации из-за коронавируса, видимо, не до конца оправился после тяжелой болезни. Он опирался на две палки для трекинга.
Пожилого отца поп-короля тут же атаковали журналисты. Вспоминая об Армене Борисовиче, он не скрывал слез.
Легендарного актера не стало 14 ноября. Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с любимой дочерью.
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