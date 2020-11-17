Ослабевший после тяжелой болезни Киркоров заплакал на похоронах Джигарханяна

Ослабевший после тяжелой болезни Киркоров заплакал на похоронах Джигарханяна
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист опирался на две палки

Множество коллег и друзей сегодня пришли проститься с великим Арменом Джигарханяном. Траурная церемония проходит в родном театре артиста.

На печальном мероприятии заметили и отца Филиппа Киркорова – Бедроса. Артист, который недавно побывал в реанимации из-за коронавируса, видимо, не до конца оправился после тяжелой болезни. Он опирался на две палки для трекинга.

Пожилого отца поп-короля тут же атаковали журналисты. Вспоминая об Армене Борисовиче, он не скрывал слез.

Легендарного актера не стало 14 ноября. Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с любимой дочерью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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