Артист опирался на две палки

Множество коллег и друзей сегодня пришли проститься с великим Арменом Джигарханяном. Траурная церемония проходит в родном театре артиста.

На печальном мероприятии заметили и отца Филиппа Киркорова – Бедроса. Артист, который недавно побывал в реанимации из-за коронавируса, видимо, не до конца оправился после тяжелой болезни. Он опирался на две палки для трекинга.

Пожилого отца поп-короля тут же атаковали журналисты. Вспоминая об Армене Борисовиче, он не скрывал слез.

Легендарного актера не стало 14 ноября. Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с любимой дочерью.