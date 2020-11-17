"Не бросайте Володю": как "любовница" Конкина исполнила последнюю просьбу его жены

"Не бросайте Володю": как "любовница" Конкина исполнила последнюю просьбу его жены
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вскрывшаяся информация неприятно удивила Эдуарда Митина

После смерти дочери вокруг Владимира Конкина то и дело возникают новые скандалы. Один из них произошел на ток-шоу, когда родной сын на всю страну рассказал о том, что у актера и его директора Елены Переслени роман. Отстоять честь супруги решил муж актрисы Эдуард Митин, который рассказал, что на самом деле связывает двух артистов. 

Митин познакомился с Конкиным еще в 90-х, когда они вместе гастролировали по всей стране. Спустя время звезда киноленты "Место встречи изменить нельзя" пригласил коллегу с женой в гости, где они и познакомились семьями.

Тогда жена Владимира Алексеевича помогала супругу и выполняла функции директора, однако уже в тот момент она начинала чувствовать, что заболевает, поэтому иногда просила Переслени помочь ей. А когда Алла Львовна поняла, что умирает, обратилась к подруге к последней просьбой, пишет "Собеседник".

"Прошу, не бросайте Володю, он такой беззащитный, не надо, не бросайте", – просила жена Конкина перед смертью. 

Митин также не мог оставить без внимания слухи о романе его жены и актера. Он признался, что ему было крайне неприятно слышать подобные "пакости".

"Ребята, вы даже не удосужились удостовериться в том, что Елена Игоревна замужем. Какое тайное замужество? Какое венчание?" – обратился актер к журналистам. 

Супруг Переслени добавил, что его жена – очень отзывчивый человек, поэтому он до сих пор в шоке, что у нее могут быть враги, которые распространяют такие сплетни. 

Ранее Владимир Конкин рассказал о мистическом послании от покойной дочери, которое помогло ему взять себя в руки. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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