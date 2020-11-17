Наследник оговорил актрису, считает знаменитость

Наталья Фатеева прокомментировала недавнее заявление сына Владимира Басова о том, что советская кинозвезда отказывается общаться с родственниками. В разговоре с журналистами актриса опровергла слова наследника.

Народная артистка, которая обычно неохотно общается с прессой, подчеркнула: она просто не хочет рассказывать о себе. Тем не менее, Фатеева поделилась, что по поводу ее самочувствия волноваться не стоит – звезда чувствует себя хорошо. Кроме того, коронавирус актрису пока обошел стороной.

Жалобы родственника артистка из "Джентельменов удачи" назвала глупостями и фантазиями, добавив, что реагировать на них никак не может.

"Позор просто. Стыд и позор!" – прокомментировала слова сына Фатеева в беседе с РИА ФАН.

Напомним, несколько дней назад Басов сообщил, что мать отдалилась от детей – Владимира и Натальи – после того, как они ухаживали за звездой во время болезни. По словам сына, Фатеева даже намерено разыграла ссору, чтобы выставить наследников за порог.