Все уберут: родные планируют непоправимые изменения на могиле Фриске

Все уберут: родные планируют непоправимые изменения на могиле Фриске
Отец Фриске. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отец певицы возмущен тем, что поклонники сделали с памятником

Недавно стало известно о том, что могила Жанны Фриске, расположенная на Николо-Архангельском кладбище, увешана бусами, мишурой и новогодними гирляндами. Это возмутило отца покойной артистки Владимира Борисовича.

Мужчина отметил – они с супругой хотят, чтобы на месте захоронения дочери не было ничего лишнего.

"Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник. Жена все это уберет", – заявил он.

При этом Владимир Борисович не злится на поклонников Фриске. Он прекрасно понимает, что таким образом фанаты хотят почтить память любимой артистки.

Однако отец певицы все-таки попросил любителей творчества Жанны соблюдать некоторые правила во время посещения ее могилы. Так, мужчина призвал класть конфеты и какие-то украшения в специальное блюдо, а цветы ставить в вазы, передает "Телепрограмма".

"На камень, пожалуйста, не кладите", – попросил Владимир Борисович.

Напомним, ранее ситуация на могиле Жанны Фриске шокировала других посетителей кладбища. Они отметили, что место захоронения исполнительницы хита "А на море белый песок" стало похоже на витрину магазина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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