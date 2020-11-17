Артист умер на 60-ом году жизни

Юрий Черкасов, о гибели которого стало известно накануне, скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом рассказала его коллега Ксения Алферова на своей странице в соцсетях.

"Рак-страшная напасть, но держался Юра..... не знаю какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", – написала она.

Артиста похоронят сегодня, 17 ноября, на Митинском кладбище, пишет МИР24.

Зрителю Черкасов запомнился благодаря ролям в рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда", спектакле "Горе от ума" и других. На телевидении он снимался в сериалах "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня".