"Нисколько их не жалко": деньги российских артистов предложили раздать пенсионерам

"Нисколько их не жалко": деньги российских артистов предложили раздать пенсионерам
Сергей Соседов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Отечественным звездам нужно заниматься благотворительностью, а не жаловаться на проблемы с заработком, считает известный критик

Скандал из-за жалоб артистов на нехватку денег в период пандемии коронавируса продолжает набирать обороты. Недавно Валерий Меладзе предложил бойкотировать "голубые огоньки", раз отечественным звездам запрещено выступать по меньшей мере до середины января. Своим мнением по поводу происходящего поделился критик Сергей Соседов.

Отказываться от участия в новогодних передачах звезды не стали – по слухам, съемки уже начались. Однако даже если бы артисты всерьез устроили бойкот, зрители бы ничего не потеряли: одни и те же лица на сцене всем давно надоели. Соседов заявил: "Публика единодушно высказалась против".

Слова Меладзе критик назвал глупым шантажом. По его мнению, российские звезды безответственно относятся к своим поклонникам, ведь им стоило бы давать благотворительные концерты, а не жаловаться на безденежье – трудно всем. Кроме того, артисты всегда могут продать свои "замки, яхты, виллы", добавил Соседов.

"Мне нисколько их не жалко, наоборот, у них надо изымать средства в пользу нищих, больных, пенсионеров и так далее",

– заключил музыкальный критик в разговоре с изданием "Свободная пресса".

Напомним, что Валерий Меладзе сначала предложил бойкотировать праздничные передачи, а потом все-таки отказался от своих слов. А накануне на проблемы с финансами пожаловалась и Елена Воробей. Впрочем, юмористка также не собирается отменять съемки в "голубых огоньках".

Карина СИРАЗОВА

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