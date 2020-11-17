По некоторым данным, актриса готовится появиться перед российскими телезрителями

Вот уже некоторое время ходят слухи о том, что Анастасия Заворотнюк окончательно оправилась после тяжелой болезни и теперь собирается вернуться на телеэкраны. Поговаривают, что первым делом актриса появится на передаче "Прямой эфир" у Андрея Малахова. По некоторым данным, минувшей ночью звезда сериала "Моя прекрасная няня" посетила киностудию имени Горького.

По словам инсайдеров, приезд Заворотнюк держали в тайне. Об этом не должны были знать даже другие работники киностудии.

"Нам сказали – выходить из гримерных и администраторских комнат запрещено. Приедет актриса, которую никто не должен видеть", – рассказал очевидец.

Отмечается, что в коридорах "Горьковки" появилось много охраны. Всех сотрудников попросили отключить мобильные устройства. Но, несмотря на секретность происходящего, представители киностудии, все до одного, знали – эта суматоха связана с приездом Анастасии Заворотнюк, передает Popcake.

Ранее появилась информация о том, что директор проекта Малахова Алексей Миндель не знает о готовящемся выпуске с участием Заворотнюк. Вполне вероятно, что команда "Прямого эфира" таким образом подогревает интерес российских зрителей к программе. Остается только надеяться, что новости об улучшении состояния актрисы – это на самом деле не слухи.