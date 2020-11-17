Седокова поддела Меладзе за откровенную сцену с поцелуем

Седокова поддела Меладзе за откровенную сцену с поцелуем
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда попросила прощения у бывшего начальника за "фривольность"

Звездная певица Анна Седокова извинилась перед своим бывшим продюсером Валерием Меладзе за то, что не может вспомнить поцелуя с ним. Таким образом артистка отреагировала на давнее заявление своего бывшего руководителя по музыкальному коллективу "ВИА Гра" об откровенном клипе со своей подопечной.

В одном из интервью "Бульвару Гордона" Меладзе рассказал, что в самом начале своей карьеры решил снять несколько откровенных кадров с Седоковой. Продюсер признался: "губы, во всяком случае, соприкасались". Однако клип так и не был выпущен – артист опасался семейного скандала с женой, которой такое видео пришлось явно не по душе.

Анна заявила, что Меладзе имел в виду клип на песню "Я не могу без тебя", однако ту самую сцену она вспомнить не может.

"Поцелуй, наверное, был не настоящий, и я упала в обморок от счастья, поэтому все забыла", – иронизирует Седокова.

Звезда добавила, что у нее с Меладзе довольно разные версии о произошедшем. Певица, тем не менее, не скрывает, что в то время была молода, и о ней было необходимо публично заявлять.

"Валерий, простите за фривольность. Даже забыла про поцелуй в губы. Надеюсь, вы меня извините", – заявила Седокова в эфире ЮТуб-канала журналиста Василия Конова.

Ранее экс-охранник "Виа Гры" рассказал об "охоте" Седоковой на богатых мужчин.

Егор МАЛКОВ

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