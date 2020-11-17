Выступил против Лукашенко: куда пропал Гостюхин из "Дальнобойщиков"

Выступил против Лукашенко: куда пропал Гостюхин из "Дальнобойщиков"
Владимир Гостюхин. Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
К артисту слава пришла неожиданно

Владимир Гостюхин, сыгравший роль Федора Афанасьева в телесериале "Дальнобойщики", родился 10 марта 1946 года в творческой семье. Его отец состоял в уральском народном хоре, а мать была актрисой. Неудивительно, что со временем Владимир Васильевич решил пойти по стопам родителей. Однако его карьера развивалась очень необычно.

Сначала Гостюхин устроился в театр в качестве мебельщика-реквизитора. Он переставлял декорации и лишь со стороны наблюдал за выступлениями актеров. Но однажды ему выпал шанс выйти на театральные подмостки как настоящему артисту. Один из главных героев спектакля заболел, и Гостюхину предложили заменить его.

Дебют Владимира Васильевича на сцене оказался блистательным. С тех пор его стали звать на съемки. Наибольшую популярность Гостюхину принесла роль в сериале "Дальнобойщики". К тому времени актер сыграл в таких кинокартинах, как "Восхождение", "Хождение по мукам", "Генерал" и многих других.

После завершения съемок "Дальнобойщиков" – третья часть сериала вышла в 2011 году, Гостюхин продолжил сниматься в кино. В 2020 году на экранах появился сериал "Разбитое зеркало", в съемках которого участвовал и 74-летний артист, передает "Рамблер/Кино".

Сейчас Владимир Васильевич живет в одной из белорусских деревень вместе со своей четвертой супругой – актрисой Аллой Пролич.

Отмечается, что актер даже пробовал себя в политике. Он является одним из создателей белорусской Республиканской партии труда и справедливости. Гостюхин критикует деятельность Александра Лукашенко, за что входит в список "недоброжелатей" Батьки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Виктор Костоправ
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Критиков, как я посмотрю, хватает везде. Вот только у тех критиков, когда они приходят к власти ума не хватает поставить работу так чтобы людям было от этого хорошо. Перед выборами все обещают, что обязательно вытащат хвост из грязи. Но попытавшись вытащить хвост падают в грязь мордой. Жизнь государства оказывается настолько многогранна ... Вова Зеленский понял, что это не театр, а до него в этом запутались Яценюк, Парашенко и Турчинов с примкнувшим к ним неполноценным с детства Парубиём.
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