Несколько недель назад народного артиста госпитализировали с коронавирусом

Знаменитый режиссер Роман Виктюк ушел из жизни сегодня, 17 ноября. Об этом сообщили в дирекции театра, худруком которого он являлся.

Народный артист скончался в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, в возрасте 84 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Телеграм-канал Mash пишет, что Виктюк умер из-за последствий инфекции – от анемии головного мозга.

27 октября знаменитость забрали в больницу после заражения COVID-19. По информации телеграм-канала "Комсомольская правда", из-за инфекции театр закрыли на карантин – заразилась половина труппы.

В больнице состояние артиста театра ухудшилось, из-за чего он оказался в реанимации. Как сообщает "Пятый канал", Виктюк находился в ГКБ имени братьев Бахрушиных, откуда его впоследствии перевели в военный госпиталь. Там советский режиссер и умер.

Помощница звезды Людмила Исакович рассказала, что трагедия произошла внезапно - Роман Григорьевич уже шел на поправку, пишет "Пятый канал".

Народного артиста похоронят во Львове – на его родине, сообщает телеграм-канал "НеМалахов". Однако эта информация пока официально не подтверждена.