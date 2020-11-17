Здоровье звезды подкосилось из-за препаратов

Стас Пьеха стал новым героем Ютуб-шоу "Честный развод". В разговоре с Агатой Муцениеце артист признался, что чуть не отправился на тот свет из-за своей наркотической зависимости.

Певец пристрастился к наркотикам с юных лет. Спустя некоторое время он попал в психиатрическую больницу. Врачи назначили Стасу сильнодействующие препараты. Однако никакого прогресса в выздоровлении певца заметно не было. Он лишь начал чувствовать себя "овощем", не желающим жить полноценной жизнью.

Чтобы как-то прийти в себя, Пьеха вновь обратился к наркотикам. Теперь выписанные специалистами препараты артист начал запивать алкоголем и заедать запрещенными веществами. В итоге организм певца не выдержал, и он попал в больницу.

После выписки Стас пообещал себе, что избавится от пагубных привычек. Но однажды он снова сорвался. В тот период напряжение в семье достигло пика. Жена артиста Наталия Горчакова приняла решение уйти от супруга. Она забрала их общего сына Петра, оставив мужа наедине с убивающей его зависимостью.

Пьеха тяжело переживал уход жены. Душевную боль заглушали только запрещенные вещества. Однако так не могло дальше продолжаться – здоровье певца сильно подкосилось, и в 34 года у него случился инфаркт.

"Лежу на полу в припадке. Сжираю горсть транквилизаторов, набираю знакомой чувихе из Питера и говорю: "Бери билеты сейчас на ночной, приезжай. Дверь открыта. Если я сдохну, я на полу", – рассказал Пьеха.

Врачам еле удалось спасти артиста. Побывав между жизнью и смертью, он, наконец, понял, что нужно менять ситуацию. Певец начал вести здоровый образ жизни, заниматься творчеством и помогать наркозависимым людям.