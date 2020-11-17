Режиссер скрывал свою личную жизнь от прессы

Сегодня не стало одного из самых ярких театральных режиссеров России Романа Виктюка. Перед смертью народный артист несколько недель провел в больнице после заражения коронавирусом. Что оставил после ухода из жизни знаменитый худрук – в материале "Утро.ру".

Роман Виктюк родился во Львове и еще в школьном возрасте увлекся сценой – ставил небольшие спектакли с приятелями. После окончания ГИТИСа молодому режиссеру удалось поработать сразу в нескольких театрах: хвалебных отзывов удостоились уже его первые постановки.

Народный артист был известен смелыми, экспериментальными постановками – его пьеса "Служанки" получила мировое признание, а в США Виктюка включили в список 50 самых влиятельных людей второй половины 20 века.

Очередной переворот в мире искусства совершила постановка "М. Баттерфляй", ставшая одной из первых в уже собственном театре Романа Виктюка. Всего мастер поставил более 200 спектаклей, а также стал режиссером порядка десяти киноработ.

И если о творчестве легендарного артиста известно многое, то в личной жизни осталось много тайн. Как пишут СМИ, наследников у Виктюка не было, а детьми он называл своих учеников. Некоторые даже приписывали ему отношения с подопечными, но режиссер всегда отрицал подобные сплетни.

Валентина Талызина рассказывала ранее, что была влюблена в артиста. Между ними даже завязались отношения, однако были ли они романтическими, актриса не уточнила.

"Он был гений всего театра. Для него не существовало ничего: ни родственных связей, ни личных связей",

– прокомментировала смерть режиссера Талызина телеканалу "Звезда".

Сам Виктюк говорил, что творец должен быть одиноким. По некоторым данным, какое-то время артист все-таки был женат. "24Сми" пишет, что его супругой была сотрудница "Мосфильма", но сам Роман Григорьевич эту связь считал ошибкой. Также ходят слухи, что во Львове у Виктюка даже осталась дочь, но и эта информация остается неподтвержденной.

Таким образом, кому именно достанется наследство режиссера, пока остается загадкой. Кроме того, точных данных об имуществе также нет. Говорят, что некоторое время артист жил в квартире на Тверской, прежним владельцем которой был внук Иосифа Сталина.

Роман Виктюк скончался 17 ноября после нескольких недель, проведенных в больнице. По предварительным данным, причиной трагедии стал инсульт.