Не навещал умирающую мать: вскрылась правда о сыне Конкина

Не навещал умирающую мать: вскрылась правда о сыне Конкина
Владимир Конкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина никак не помогал семье в трудную минуту

Скандал вокруг семьи Конкиных продолжает шокировать общественность. Сын Владимира Алексеевича Ярослав заявил о том, что еще при жизни матери, Аллы Львовны, артист ходил налево. Якобы любовницей звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" была его директор Елена Переслени. Муж помощницы Конкина решил расставить все точки над i. Он заявил, что Ярослав сам никогда не был белым и пушистым.

По словам Эдуарда Митина, когда Алла Львовна Конкина доживала последние дни в хосписе, Ярослав ни разу не навестил ее.

"Он появился в хосписе один раз, но уже когда она умерла. Алла Львовна была там целый месяц, неужели нельзя было за месяц собраться и приехать из Питера к умирающей маме…" – отметил он.

Митин сообщил, что к Конкиной приезжали только дочь София и второй сын Святослав вместе со своей супругой. Когда женщины не стало, ее похороны организовывали Елена Переслени и Святослав, передает "Собеседник". 

Что касается Ярослава, то он не удосужился помогать родным.

"То же самое произошло и после смерти Софии. Похоронные хлопоты снова легли на плечи Лены Переслени и Святослава", – заявил Эдуард.

Ранее появилась информация о том, что однажды Конкин стрелял в Ярослава, будучи в нетрезвом состоянии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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