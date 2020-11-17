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Алла Пугачева не так часто делится совместными снимками с Максимом Галкиным. Однако артистка все-таки решила порадовать своих подписчиков и опубликовала свежую фотографию в "Инстаграм".
На черно-белом снимке юморист и певица весело смотрят в камеру. В глаза сразу же бросается вид Галкина – легкая щетина, визуально прибавляющая пару лет к его возрасту.
Пользователи Сети отметили, что всегда молодящийся артист сейчас выглядит постаревшим.
"А Галкин-то постарел....", "Галкин вырос", "Макс старше вас [Аллы Пугачевой] выглядит", – прокомментировали подписчики.
Зато вид Примадонны, наоборот, произвел впечатление на поклонников.
"Алла Борисовна, вы восхитительны!", "Ничуть не старше Макса", "Как дочка Галкина", – восхитились фанаты творчества артистки.
Ранее появилась информация, что Максима Галкина обвинили в злоупотреблении пластическими операциями. Юмориста рассмешило такое заявление, и он высказался по этому поводу в привычном для него стиле.
Что касается Аллы Пугачевой, то мнения о ее внешности расходятся. Так, одни говорят, что Примадонна выглядит замечательно, другие же бьют тревогу из-за того, что у певицы редеют волосы.
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