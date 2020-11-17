"Постарел": вид Галкина ошарашил поклонников

"Постарел": вид Галкина ошарашил поклонников
Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юмориста записали в ровесники к супруге

Алла Пугачева не так часто делится совместными снимками с Максимом Галкиным. Однако артистка все-таки решила порадовать своих подписчиков и опубликовала свежую фотографию в "Инстаграм".

На черно-белом снимке юморист и певица весело смотрят в камеру. В глаза сразу же бросается вид Галкина – легкая щетина, визуально прибавляющая пару лет к его возрасту.

Пользователи Сети отметили, что всегда молодящийся артист сейчас выглядит постаревшим.

"А Галкин-то постарел....", "Галкин вырос", "Макс старше вас [Аллы Пугачевой] выглядит", – прокомментировали подписчики.

Зато вид Примадонны, наоборот, произвел впечатление на поклонников.

"Алла Борисовна, вы восхитительны!", "Ничуть не старше Макса", "Как дочка Галкина", – восхитились фанаты творчества артистки.

Ранее появилась информация, что Максима Галкина обвинили в злоупотреблении пластическими операциями. Юмориста рассмешило такое заявление, и он высказался по этому поводу в привычном для него стиле.

Что касается Аллы Пугачевой, то мнения о ее внешности расходятся. Так, одни говорят, что Примадонна выглядит замечательно, другие же бьют тревогу из-за того, что у певицы редеют волосы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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