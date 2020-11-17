Актрисе непросто сдерживать слезы после случившегося несчастья

Вера Васильева переживает из-за произошедшего сегодня горя. Народная артистка призналась, что ей сложно даже говорить.

Речь идет о смерти Романа Виктюка, который внезапно скончался несколько часов назад. Уход из жизни легендарного театрального режиссера – огромная трагедия не только для его близких, но и для всего мира искусства, считает актриса.

"Это очень большое горе! Трудно говорить",

– прокомментировала случившееся Васильева, которая играла в спектакле Виктюка "Реквием по Радамесу". Советская звезда назвала настоящим счастьем работать с таким постановщиком. По ее словам, Роман Григорьевич был требовательным, но любящим человеком, со своим особенным стилем и трепетным отношением как к актерам, так и к зрителям.

"Надо быть мужественными, надо пытаться удержать слезы, которые рвутся из души, надо быть достойными той памяти, того человека, о котором мы говорим",

– заключила Вера Васильева в беседе с "Пятым каналом".

О трагедии также высказалась Валентина Талызина, с которой у режиссера, по слухам, был роман.

Ранее стала известна причина смерти Романа Виктюка.