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Вера Васильева переживает из-за произошедшего сегодня горя. Народная артистка призналась, что ей сложно даже говорить.
Речь идет о смерти Романа Виктюка, который внезапно скончался несколько часов назад. Уход из жизни легендарного театрального режиссера – огромная трагедия не только для его близких, но и для всего мира искусства, считает актриса.
"Это очень большое горе! Трудно говорить",
– прокомментировала случившееся Васильева, которая играла в спектакле Виктюка "Реквием по Радамесу". Советская звезда назвала настоящим счастьем работать с таким постановщиком. По ее словам, Роман Григорьевич был требовательным, но любящим человеком, со своим особенным стилем и трепетным отношением как к актерам, так и к зрителям.
"Надо быть мужественными, надо пытаться удержать слезы, которые рвутся из души, надо быть достойными той памяти, того человека, о котором мы говорим",
– заключила Вера Васильева в беседе с "Пятым каналом".
О трагедии также высказалась Валентина Талызина, с которой у режиссера, по слухам, был роман.
Ранее стала известна причина смерти Романа Виктюка.
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