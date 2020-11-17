Михалков попал в крупный скандал

Михалков попал в крупный скандал
Никита Михалков. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
На режиссера накинулись экоактивисты

Некоторое время назад на ютуб-канале "Нижегородский Экопатруль" появилось видео с громким названием "Никита Михалков вырубает русский лес". В ролике речь идет о том, что режиссер и его компания ООО "Темино-Лесное" якобы уничтожают местные леса в природном заказнике "Тумботинский" без их дальнейшего восстановления.

Видео вызвало негативную реакцию общественности. Однако мало кто задумался о достоверности приведенных в нем аргументов. 

Удалось выяснить, что в 2009 году компания Михалкова арендовала лесные участки в Павловском районе Нижегородский области ради заготовки древесины. Договор действителен до 2058 года. Что касается заповедника "Тумботинский", он тоже входит в арендуемую предприятием территорию.

Власти Нижегородской области прокомментировали слухи о незаконной вырубке лесов.

"Заготовка древесины на территории заказника осуществляется в соответствии с соблюдением режима охраны, установленного Положением о заказнике", – заявили они.

По словам представителей департамента лесного хозяйства, компания Никиты Михалкова всегда вовремя платит за аренду участков и осуществляет все необходимые действия, направленные на охрану и восстановление лесов, передает "Комсомольская Правда".

По некоторым данным, Никита Сергеевич подал в суд на обидчиков за клевету. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о том, что Михалков раскрыл правду о Гурченко. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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