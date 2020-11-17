Актер не смог сдержать своих эмоций

Сегодня, 17 ноября, ушел из жизни Роман Виктюк. Известному режиссеру было 84 года. Трагическая новость застала худрука московского театра "Сатирикон" Константина Райкина врасплох.

Артист не смог сдержать слез, узнав о смерти коллеги.

"Ох ты, Господи боже мой. Извините. Извините, пожалуйста…" - дал он волю своим эмоциям.

Напомним, Роман Виктюк и Константин Райкин познакомились в 1988 году. Тогда режиссер ставил на сцене "Сатирикона" спектакль "Служанки". Поскольку Константин Аркадьевич в то время уже являлся художественным руководителем театра, то он не мог упустить возможности и не познакомиться с талантливым постановщиком, передает ФАН.

Точная причина смерти Виктюка до сих пор не раскрыта. По некоторым данным, у режиссера случился инсульт.

Также появилась информация о том, что в конце октября режиссера забрали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Результат теста оказался положительным.

За всю свою жизнь Роман Виктюк поставил множество ярких спектаклей. Среди них – "Служанки", "Лолита", "Мастер и Маргарита", "Коварство и любовь" и другие.