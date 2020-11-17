Знаменитая актриса рассказала о последствиях случившегося

В Кристину Асмус стреляли из пистолета. Несмотря на то, что "мишенью" были ноги звезды "Текста", пуля отрикошетила и угодила прямо в глаз. Историей поделилась сама бывшая жена Гарика Харламова.

Актриса рассказала, что обстреляли ее в подростковом возрасте, а оружие, разумеется, не было настоящим. Отец Кристины не счел случившееся чем-то серьезным и достал угодившую под кожу пулю самостоятельно.

По словам Асмус, это не прошло бесследно: сосуды лопнули и ей еще два месяца пришлось ходить с окровавленным глазом. О небольшом происшествии из своего прошлого кинозвезда поведала в "Инстаграм", после чего оказалось, что подобное случалось не только с ней.

"Мне в детстве тоже чуть глаз не выбили пулькой", "Эти пистолеты с пульками те еще "детские" игрушки были", "У меня в нулевых Калаш был. Стрелял как травмат",

– вспомнили о своем детстве подписчики Кристины в комментариях.

С актрисой нередко происходят различные казусы. Недавно Асмус рассказала о том, как на съемках ей досталось от партнера по фильму. После этого на лице звезды выросла шишка.