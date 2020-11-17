Артист не мог поверить, что ребенок от него

Появилась информация о том, что Прохор Шаляпин шесть лет состоял в тайных отношениях с Викторией Тимофеевой. Когда женщина узнала о беременности, она заявила, что отцом ребенка является артист. Но финалист проекта "Фабрика звёзд-6" усомнился в этом и потребовал провести генетическую экспертизу.

Шаляпин и Тимофеева встретились в эфире программы "На самом деле". Виктория сообщила, что находится на двадцатой неделе беременности. Прояснить ситуацию помогла генетическая экспертиза. Результат шокировал Шаляпина – оказалось, что ребенок от него.

"Вероятность того, что Прохор Шаляпин является отцом – 99, 9 процентов. Родство доказано!", – заявил ведущий.



Обескураженный певец пообещал Тимофеевой, что будет помогать ей финансово. Однако интуиция подсказывала – что-то здесь нечисто. Как оказалось, сомнения Шаляпина не были беспочвенными.

Адвокат Александр Бенхин позвонил в клинику, где был сделан тест на отцовство, и узнал любопытные сведения.

"Это – фейк! Тест существует, но он будет готов не ранее 19 ноября", – всплыли шокирующие подробности.

Точку в этом скандале поставил полиграфолог Роман Устюжанин. Он задал Виктории несколько вопросов, ответ на которые подтвердил, что Шаляпин не является отцом ребенка Виктории.

Кстати, Тимофеева заявила, что, несмотря на ее интересное положение, Прохор выгнал девушку из квартиры.