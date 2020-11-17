Стало известно об особенном гробе режиссера

Сегодня в Москве простились с Арменом Джигарханяном – легендарного артиста не стало 14 ноября. Режиссера похоронили на Ваганьковском кладбище. Проводить артиста в последний путь пришли близкие и коллеги, организацией церемонии занимались сотрудники театра, которым руководил киноактер. Как стало известно СМИ, на похороны потратили огромную сумму.

По слухам, только гроб знаменитого режиссера стоил около 400 тыс. руб.: как отметили журналисты, эту сумму буквально закопали в землю. Последнее пристанище актера было выполнено из дорогих сортов африканской древесины, а внутри было отделано бархатом и атласом.

"Дизайну элитных гробов придается особое значение – все модели выглядят очень респектабельно!"

– объяснили в ритуальном агентстве столь высокую стоимость изданию "Дни.ру".

Смерть Армена Джигарханяна стала тяжелой утратой не только для его семьи, но и для коллег. Так, Бедрос Киркоров не смог сдержать слез на церемонии прощания.

А вот сына великого режиссера на похоронах не было. Степан Джигарханян не успел прилететь из США.