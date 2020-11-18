Режиссер скончался на 85-м году жизни

Вчера, 17 ноября, не стало именитого театрального режиссера Романа Виктюка. За несколько недель до этого он отметил свой 84-й день рождения.

Поводы для беспокойства появились после того, как режиссер попал в больницу с подтвержденным коронавирусом. Изначально и врачи, и близкие артиста были настроены оптимистично и надеялись, что в ближайшее время Роман Григорьевич пойдет на поправку.

Виктюка уже начинали готовить к выписке, до этого его перевели из реанимации в военный госпиталь, но затем ему резко стало хуже. После этого режиссер скоропостижно скончался, передает "Экспресс газета".

К слову, перед смертью Роман Григорьевич заметно сдал и постоянно болел, пережил несколько инсультов. Короновирусная инфекция еще сильнее ударила по здоровью актера.

Ранее стало известно, кому достанется наследство Виктюка, у которого не было жены и детей. Точных данных об имуществе нет, однако говорят, что режиссер жил в шикарной квартире на Тверской, которая до этого принадлежала внуку Иосифа Сталина.