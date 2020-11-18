Потерпевшие попросят Путина помиловать Ефремова: СМИ взорвались сенсацией

Потерпевшие попросят Путина помиловать Ефремова: СМИ взорвались сенсацией
Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Сторонам удалось найти общий язык

Сейчас Михаил Ефремов сотрудничает уже со своим четвертым адвокатом, которым стал Андрей Алешкин. Изначально перед правозащитником актера стояла конкретная задача – помириться с потерпевшей стороной. И пока ему это удается. Так, Алешкин смог убедить семью погибшего Сергея Захарова отказаться от иска о возмещении материального вреда, поэтому суд, который был назначен на конец ноября, не состоится. По словам адвоката, это только начало.  

В беседе с журналистами правозащитник отметил, что перемирие – это действительно знаковое событие. И если ранее стороны были настроены по отношению друг к другу, мягко говоря, воинственно, то теперь потерпевшая сторона готова сотрудничать. 

"Сейчас потерпевшие могли бы просить президента о помиловании Михаила Олеговича, рассматривается вопрос о совместном заявлении", - рассказал Андрей Алешкин "Комсомольской правде".  

К слову, с юридической точки зрения, адвокаты имеют на это право, поскольку актер признал вину, а приговор вступил силу. Более того, сейчас, когда потерпевшая сторона приняла извинения Ефремова и не настаивает на суровом наказании, суд может пересмотреть свое отношение к артисту и его делу. 

Ранее родные Михаила Ефремова оказались в растерянности, поскольку в день его рождения не смогли найти актера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россию ожидают новые санкции с приходом Байдена к власти

Киеву американцы пришлют летальное оружие

В России резко ответили нацелившимся на Крым туркам

Величие Анкары осталось в далеком историческом прошлом, напомнил Пушков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1160 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей