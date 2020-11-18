Публика пожелала здоровья звездной наследнице

Егор Кончаловский показал поклонникам фотографию дочери Марии, когда та была еще совсем малышкой. Режиссер задумался над тем, как быстро бежит время – его совсем еще недавно крохотная дочка уже стала взрослой, замужней женщиной.

Мария появилась в союзе именитого режиссера с актрисой Любовью Толкалиной. Пара так и не оформила брак, однако подарила этому миру прекрасную наследницу. Бывшие влюбленные сохранили добрые отношения и вместе поддерживают дочь в его уже взрослой жизни.

На раритетном кадре Егор позирует вместе с малышкой. Девочка уверенно глядит карими глазками в объектив и улыбается.

"А уже Маша замуж вышла...", – подписал снимок Кончаловский.

Поклонников порадовала архивная фотография звездного семейства. Подписчики пожелали наследнице счастья и гармонии в жизни.

"Маша похожа на вас, Егор. Красивая девочка", "Первенец – это самый любимчик в семье", "Машенька ваша, ангел! Папочки всегда больше любят дочек!", "Милое фото. Стала такой красавицей ваша Машенька", "Дай Бог, здоровья и счастья!" – пишут комментаторы.

К слову, недавно красавица-дочка решилась на откровенный кадр. Мария снялась в прозрачном белье.