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Егор Кончаловский показал поклонникам фотографию дочери Марии, когда та была еще совсем малышкой. Режиссер задумался над тем, как быстро бежит время – его совсем еще недавно крохотная дочка уже стала взрослой, замужней женщиной.
Мария появилась в союзе именитого режиссера с актрисой Любовью Толкалиной. Пара так и не оформила брак, однако подарила этому миру прекрасную наследницу. Бывшие влюбленные сохранили добрые отношения и вместе поддерживают дочь в его уже взрослой жизни.
На раритетном кадре Егор позирует вместе с малышкой. Девочка уверенно глядит карими глазками в объектив и улыбается.
"А уже Маша замуж вышла...", – подписал снимок Кончаловский.
Поклонников порадовала архивная фотография звездного семейства. Подписчики пожелали наследнице счастья и гармонии в жизни.
"Маша похожа на вас, Егор. Красивая девочка", "Первенец – это самый любимчик в семье", "Машенька ваша, ангел! Папочки всегда больше любят дочек!", "Милое фото. Стала такой красавицей ваша Машенька", "Дай Бог, здоровья и счастья!" – пишут комментаторы.
К слову, недавно красавица-дочка решилась на откровенный кадр. Мария снялась в прозрачном белье.
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