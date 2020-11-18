Наша страна лишилась прославленных мэтров искусства

Прошедшие несколько недель нанесли сокрушительный удар по культурной среде нашей страны. Этот мир покинули сразу три признанных гения. 6 ноября скончался писатель, сценарист, автор множества афоризмов Михаил Жванецкий. 14 ноября оборвалась жизнь великого артиста Армена Джигарханяна. 17 ноября не стало именитого театрального режиссера Романа Виктюка.





Все трое деятелей искусств были своего рода символами эпохи, профессионалами высшего класса, на которых равнялись начинающие режиссеры, актеры и сценаристы. Зрители и почитатели таланта выдающихся мэтров тяжело переживают тройную утрату.





Роман Виктюк скончался в день похорон Армена Джигарханяна. Именитые режиссеры ушли практически друг за другом. Виктюк умер на 85 году жизни. По здоровью сильно сдавшего за последнее время режиссера смертельный удар нанесла пресловутая коронавирусная инфекция. Кстати, после его смерти, как говорят, осталась шикарная квартира на Тверской, которая до этого принадлежала внуку Иосифа Сталина.





Накануне прошли похороны Армена Джигарханяна. Режиссер и выдающийся артист покинул этот мир на 86 году жизни. Причиной смерти стал отек почек на фоне обострения диабета. Вчера вся Москва прощалась с легендой кинематографа. Почтить память Армена Борисовича пришли Сергей Собянин, Дмитрий Харатьян, Эдгард Запашный, Александр Розенбаум и другие.





Первым в плеяде этих выдающихся деятелей этот мир покинул Михаил Жванецкий. Друзья сатирика сообщили, что перед смертью он тяжело болел. Выяснилось, что артист боролся с онкологией. Его уход тяжело переживают не только верные поклонники, но и коллеги по сцене – Жванецкий для многих артистов стал примером для подражания.



