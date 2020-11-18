Настоящий красавчик: в Сети обсуждают возмужавшего сына покойного Круга

Настоящий красавчик: в Сети обсуждают возмужавшего сына покойного Круга
Александр Круг. Фото: instagram.com/alexanderkkrug/
Поклонники отметили поразительное сходство певца и его наследника

Михаила Круга не стало 1 июля 2002 года. Тогда его сыну Александру было около месяца. Сейчас молодой человек вырос и готовится покорять сцену. В этом ему помогает мама – Ирина Круг. 

Наследник шансонье иногда появляется на съемках различных ток-шоу, выступает вместе с матерью, пишет стихи. Александр решил пойти по стопам отца и посвятить свою жизнь музыке и сцене. Сейчас молодой человек учится в театральном институте имени Бориса Щукина.

Впервые на сцену наследник Круга вышел в 2018 году. Тогда в концертном зале Кремля он исполнил композицию "Это было вчера". Уже тогда Александр задумался о том, чтобы связать свою жизнь со сценой, пишет "Комсомольская правда". 

Он также активно публикует фотографии в социальных сетях, которые всегда вызывают бурную реакцию у поклонников.  

Так, после эфира на одном из федеральных каналов, поклонницы завалили Александра признаниями в любви.

"Вы, Александр, прекрасны. Такой харизматичный, приятный парень, в глазах утонуть можно, и улыбка просто прелесть!", "Сашенька ну какой ты классный!Сохрани в себе эту чистоту и свет добра!", "Александр, посмотрела вчера передачу. В восторге от тебя. Глаз не могла отвести",

– написали в комментариях. 

Ранее Ирина Круг показала взрослую дочь от первого брака. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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