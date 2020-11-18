Слишком откровенное бикини: Волочкова оказалась в миллиметре от позора

Слишком откровенное бикини: Волочкова оказалась в миллиметре от позора
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/
Балерина улетела отдыхать на Мальдивы

Анастасия Волочкова любит удивлять своих поклонников своим "фирменным" шпагатом. В этот раз балерина, которая улетела поближе к морю и солнцу, выложила фотографию с пляжа. И чуть не показала своим фанатам лишнего.

На снимке, опубликованном в "Инстаграме", Волочкова села на "мальдивский" шпагат, но ее золотистый купальник оказался слишком мал, поэтому чуть не обнажил интимные части тела звезды. Но балерину это, кажется, совсем не смущает. Она призналась, что очень дорожит каждым своим шпагатом, потому что он – один из важнейших элементов ее профессии. 

"Растяжка досталась мне огромным многолетним трудом. И теперь этот #шпагатволочковой гармонично и грациозно вписывается в различных ситуациях", – поделилась артистка. 

Волочкова также рассказала, что отдыхает на Мальдивах уже 17 раз за 10 лет, а решение полететь на остров она приняла за пару дней. Артистка также пошутила, что до пункта назначения она добилась на "шпагате и крыльях любви". 

Ранее поход балерины на массаж обернулся конфузом. Волочкова решила опубликовать фото из спа-салона, однако из-за слишком короткого полотенца случайно показала "лишнее". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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