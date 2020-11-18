Светская львица назвала 18 ноября "главным днем календаря"

После рождения сына Платона Ксении Собчак то и дело приписывают беременность. Сама телеведущая все слухи сразу же опровергает, иногда нелестно высказываясь в адрес журналистов. Однако сегодня у поклонников появился повод поздравить супругу Константина Богомолова с рождением сына.

В 2016 году на свет появился Платон. Собчак родила его в браке с Максимом Виторганом. Телеведущая опубликовала трогательную фотографию наследника в социальных сетях.

"Главный день календаря и мое главное счастье и радость", – подписала Ксения снимок сына.

В комментариях пользователи "Инстаграма" принялись поздравлять маму с днем рождения сына, отметив при этом, что мальчик очень похож на своего дедушку. "Мини Анатолий Собчак", "Этот малыш изменил нашу Ксению Анатольевну! Здоровья и долгих лет", "Ну надо же, как заметен дедушка в малыше. С именинником вас! Крепкого здоровья и хорошего настроения!", "Как он похож на вашего отца! С днём рождения!" – поздравили подписчики.

К слову, развод Собчак и Виторгана никак не сказался на отношении родителей к сыну. Ради Платона бывшие супруги сохранили хорошие отношения и решили оставить наследнику двойную фамилию: Виторган-Собчак.

Не так давно телеведущая появилась на публике после слухов о второй беременности. Выбранный наряд, в котором живот телезвезды выглядел несколько округлившимся, подогрел слухи об интересном положении Собчак.