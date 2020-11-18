Известный телеведущий получил приглашение на кастинг

Менее двух недель назад в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Позже выяснилось, что в нем находился телеведущий Александр Колтовой, который вел передачу "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой. Сейчас продюсеры ток-шоу ищут, кто бы смог заменить журналиста. Одним из возможных кандидатов стал Дмитрий Губерниев.

Новостью о возможном участии в проекте спортивный журналист поделился в своем телегам-канале "Реальный Губер". Харизматичный ведущий рассказал, что ему позвонили с телеканала НТВ и позвали на кастинг в шоу.

Точного ответа Губерниев пока не дал, а вместо этого попросил совета у своих читателей.

Напомним, что до августа 2020 года соведущим Леры Кудрявцевой был Оскар Кучера, который так и не смог найти общий язык с коллегами. После ухода на его место пригласили Александра Колтового.

Однако 7 ноября телеведущего не стало: журналист разбился в авиакатастрофе. Коллега Колтового Кудрявцева призналась, что новость о гибели коллеги стала для нее шоком, она долго не могла поверить в то, что Александра больше нет.